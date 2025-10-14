Жительница Краснодара незаконно продала гостевой дом за 28 млн рублей

49-летняя жительница Краснодара продала гостевой дом в краевой столице за 28 млн руб., несмотря на то что ее право владения землей закончилось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Площадь гостевого дома составляет 3,5 тыс. кв. м, он расположен в пригороде Краснодара. При продаже фигурантка указала, что объект входит в действующий гостиничный бизнес, однако скрыла, что здания построены незаконно.

Для заключения сделки с покупателем она поехала в Новороссийск.

Уголовное дело в отношении лжесобственницы направлено в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Алина Зориная