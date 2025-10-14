Путин пока не планирует встречаться с бывшим заложником «Хамаса» из Донбасса

Кремль «разделяет общую радость» в связи освобождением из плена в секторе Газа уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин пока не планирует встречаться с господином Харкиным.

«Пока таких планов нет»,— сказал представитель Кремля газете «Известия».

Режим прекращения огня в анклаве вступил в силу 10 октября — спустя чуть более чем два года с начала войны. Вчера США, Египет, Катар и Турция завизировали соглашение о завершении конфликта между Израилем и «Хамасом». Уроженец Донбасса был в числе израильских заложников, освобожденных 13 октября «Хамасом» в рамках соглашения о перемирии с Израилем. Мать господина Харкина говорила, что семья хочет приехать в Москву и лично поблагодарить российского президента.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «США убедили Израиль не ждать мертвых».