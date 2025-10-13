Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Хамас» освободил уроженца Донбасса Харкина

Уроженец Донбасса Максим Харкин был в числе израильских заложников, освобожденных сегодня палестинским движением «Хамас». Мужчина уже вышел на связь с семьей, сообщили ТАСС в посольстве Израиля в РФ. Информации о состоянии здоровья мужчины у диппредставительства пока нет.

Максим Харкин

Максим Харкин

Фото: из личного архива Максима Харкина

Максим Харкин

Фото: из личного архива Максима Харкина

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США. Сегодня утром группы освобожденных «Хамасом» заложников выехали из сектора Газа, их передали сотрудникам Красного креста. В ответ Израиль должен освободить 250 пожизненно осужденных палестинцев и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных с октября 2023 года.

Подробности — в публикации «Ъ» «Американские войска нажмут на Газу».

Новости компаний Все