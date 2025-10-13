США убедили Израиль не ждать мертвых

Израиль и «Хамас» объявили об окончании войны в секторе Газа. Утром в понедельник, 13 октября, палестинская группировка освободила последних оставшихся в живых израильских заложников, захваченных во время бойни 7 октября 2023 года, и начала подготовку к возвращению останков погибших. Главным триумфатором в этот день стал прибывший утром в Израиль президент США Дональд Трамп, назвавший этот исторический момент «концом эпохи террора». Но дальнейшая реализация соглашения с «Хамасом» не вызывает особого оптимизма: группировка вряд ли согласится на разоружение и будет по-прежнему претендовать на власть в секторе Газа, а для израильтян это неприемлемо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Это не только конец войны — это конец эпохи террора и смерти и начало эпохи веры, надежды и Бога»,— заявил Дональд Трамп во время своего исторического выступления в Кнессете

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Хамас» начал передачу израильских заложников в восемь утра. Первая группа, состоявшая из семи пленников, была эвакуирована сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК) из города Газа. Через два часа в городе Хан-Юнис на юге сектора представителям МККК были переданы остальные 13 выживших. «Хамас» не стал устраивать из процесса их освобождения унизительной церемонии, как это делал раньше, однако решил продемонстрировать свою силу: заложников конвоировали вооруженные до зубов боевики из военного крыла «Хамаса» — Бригад Изаддина аль-Кассама.

Все заложники были переданы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и доставлены на военный объект, расположенный рядом с израильским кибуцем Реим для первичного медицинского осмотра и встречи с близкими.

Одновременно Израиль, в соответствии с соглашением, выпустил на свободу почти 2 тыс. палестинских заключенных, которые были переданы МККК и доставлены в Газу, а также на Западный берег реки Иордан. Осужденных по тяжким статьям израильтяне депортировали в Египет.

В этот день Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы объявить о завершении двухлетнего вооруженного конфликта, начавшегося со вторжения «Хамаса» и родственных группировок на юг Израиля 7 октября 2023 года и уничтожения ими 1500 человек, в большинстве своем мирных жителей.

«Это не только конец войны — это конец эпохи террора и смерти и начало эпохи веры, надежды и Бога,— заявил президент США во время исторического выступления в Кнессете.— Это начало огромного согласия и прочной гармонии для Израиля и всех народов того, что вскоре станет поистине великолепным регионом».

Президент Трамп, которого израильские парламентарии встретили почти двухминутными овациями, заметил, что после стольких месяцев «непрекращающейся войны и бесконечной опасности сегодня небо успокоилось, выстрелы затихли, а сирены замолчали».

Выступая перед президентом США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что теперь, с освобождением выживших заложников, конфликт формально завершен. «Последние два года были временем войны,— напомнил глава правительства.— Надеюсь, следующие два года станут временем мира. Мира внутри Израиля и мира за его пределами».

Господин Нетаньяху сообщил, что с нетерпением ждет возможности продолжить начатый в 2020 году процесс нормализации отношений с арабским миром и подписать новые «соглашения Авраама». Израильский лидер поблагодарил президента Трампа за помощь в освобождении заложников, за «поддержку Израиля на пути к победе» и открытие «пути к миру».

Во время личной встречи Биньямин Нетаньяху подарил американскому гостю символ миротворчества — золотую статуэтку голубя, которая, вероятно, должна была компенсировать Дональду Трампу неудачу с получением Нобелевской премии мира.

А президент Израиля Ицхак Герцог вручил своему американскому коллеге высшую израильскую награду — медаль Почета.

Многочисленные встречи, церемонии и часовое выступление Дональда Трампа в Кнессете заставили американского президента перенести на более позднее время свой вылет на «Саммит мира» в Шарм-эш-Шейх, куда прибыли лидеры более 20 стран мира. «Вы заставили меня несколько задержаться — из-за лидера оппозиции (Яира Лапида.— “Ъ”) и блестящей, но очень длинной речи Биби (Биньямин Нетаньяху.— “Ъ”),— с улыбкой заметил Трамп.— Я думал, что приеду сюда, произнесу речь, а потом отправлюсь в Египет».

Кстати, сам он проговорил целый час и закончил свое выступление словами «я вас люблю», снова вызвав бурные аплодисменты израильских парламентариев.

Между тем саммит в Шарм-эш-Шейхе задумывался как торжественная церемония подписания сделки по Газе, однако ни одна из сторон конфликта в итоге не согласилась там присутствовать.

Более того, как оказалось, на этапе подготовки к переговорам израильский премьер даже не получил приглашения на саммит. По словам источников Axios, во время визита в Израиль господин Трамп позвонил президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и попросил его пригласить господина Нетаньяху.

Позднее египетский лидер созвонился с израильским премьером и позвал его в Шарм-эш-Шейх. Однако тот, поблагодарив, отказался от приглашения, сославшись на празднование еврейских религиозных праздников Шмини Ацерет и Симхат Тора, которые символизируют соответственно завершение еврейского праздника Суккот и конец годичного цикла чтения Торы

Идея саммита в Шарм-эш-Шейхе была изначально принята израильским руководством настороженно, говорят источники Israel Hayom. Оно опасалось, что в Египте будет обсуждаться дальнейшая реализация сделки с «Хамасом», а в нее еврейское государство, по словам собеседников издания, не особо верит. Так, правительство Нетаньяху сомневается в том, что «Хамас» согласится полностью разоружиться и выпустить из своих рук власть в секторе Газа. Неслучайно после ухода израильских войск со своих позиций в секторе Газа туда мгновенно входят отряды «Хамаса», вступающие в столкновения с местными клановыми формированиями — своеобразными отрядами самообороны.

К понедельнику только в одном городе Газа с начала «режима тишины» 10 октября погибли несколько десятков ополченцев. При этом израильские официальные лица опасаются, что ничего не смогут противопоставить восстановлению контроля «Хамаса» над сектором: теперь, после публичного объявления о завершении войны, убедить США в необходимости новых силовых мер будет крайне непросто, отмечают источники Israel Hayom.

Даже первая фаза соглашения между Израилем и «Хамасом» пока выполнена не до конца. Когда Дональд Трамп находился в Кнессете, «Форум семей заложников» выступил с заявлением о том, что в Израиль 13 октября, несмотря на обещания «Хамаса», будут возвращены останки только четырех из 28 погибших заложников. «Это вопиющее нарушение соглашения со стороны "Хамаса". Мы ожидаем, что правительство Израиля и посредники предпримут немедленные действия для исправления этой вопиющей несправедливости»,— говорится в заявлении израильской организации. Но власти США и Израиля в этот день были слишком увлечены празднованием победы.

