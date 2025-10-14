Семья освобожденного «Хамасом» уроженца Донбасса лично поблагодарит Путина

Семья уроженца Донбасса Максима Харкина, освобожденного из плена палестинского движения «Хамас», хочет приехать в Москву и лично поблагодарить президента России Владимира Путина за спасение. Об этом рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

«Мы очень хотим увидеть Владимира Владимировича, поблагодарить его за все, что он сделал, потому что Максиму это очень помогло выжить»,— отметила госпожа Харкин в комментарии ТАСС.

Мать освобожденного также поблагодарила за участие российское посольство в Израиле. Сотрудники дипмиссии, заверила она, оказывали семье заложника всестороннюю помощь и поддержку.

Перемирие в секторе Газа наступило 10 сентября. Накануне утром группы освобожденных «Хамасом» заложников выехали с территории анклава, после чего их передали сотрудникам Красного Креста. Израиль, в свою очередь, должен освободить 250 пожизненно осужденных палестинцев и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных с октября 2023 года.