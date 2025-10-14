Кубанское садоводство нуждается в обновлении техники и новых кадрах

В Краснодарском крае садоводство испытывает две основные проблемы: дефицит специалистов и необходимость обновления техники. Российскому агропромышленному комплексу в целом не хватает около 240 тыс. работников, что составляет 10% от общей потребности в сотрудниках, при этом только за 2024 год отрасль потеряла 200 тыс. человек. Об этом пишет «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко.

Сейчас сельскохозяйственный сектор особенно нуждается в специалистах рабочих профессий, а также узкопрофильных экспертах: агроинформатиках, агробиотехнологах, агрономах с опытом работы в системе No-Till, молекулярных генетиках, фитопатологах и бактериологах.

По словам Андрея Недужко, развитие садоводства на Кубани сдерживают также необходимость обновления техники и модернизация старых насаждений. Однако при переходе на суперинтенсивные технологии и внедрении цифровых решений перспективы садоводства в России остаются значительными.

Алина Зорина