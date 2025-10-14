На Кубани урожайность семечковых культур снизилась на 10–15%

В Краснодарском крае в этом сезоне садоводы собрали 10 тыс. т косточковых культур, урожайность снизилась на 10–15% по сравнению с 2024 годом. Яблок собрали на 20% меньше. В прошлом году их урожай составил 525 тыс. т, в этом — около 450 тыс. т. Об этом пишет «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По его словам, последние два года стали сложными для садоводов Кубани. Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность в отдельных хозяйствах Краснодарского края снизилась на 40%. При этом в интенсивных садах России показатель в зависимости от плотности посадки держится на уровне 50–70 т с га. За последние три года из-за погодных факторов падает рентабельность садоводческих предприятий.

Основные производители яблок — регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа. За два года отпускные цены выросли не менее чем на 30% из-за дефицита предложения. Однако в сентябре-октябре 2025 года розничные цены снизились, поскольку сократился спрос населения благодаря хорошему урожаю в средней полосе России, включая личные подсобные хозяйства.

«В перспективе двух-трех лет цены на яблоки будут расти из-за инфляции и снижения рентабельности у сельхозпроизводителей, это общая тенденция по отрасли»,— отметил Андрей Недужко.

Сортовой состав яблоневых насаждений на юге России требует обновления. На рынке будут востребованы новые российские сорта, которые сочетают высокую урожайность, устойчивость к климату и привлекательный внешний вид. Особенно перспективны разработки для северной зоны Краснодарского края, где из-за климатических особенностей сложнее добиться яркой окраски плодов.

По словам господина Недужко, агрохолдинг располагает собственным фруктохранилищем, которое позволяет круглогодично хранить 23 тыс. т яблок.

Летом прошло успешное тестирование умной системы обработки садов. С помощью лазерных датчиков она точно определяет участки деревьев, где требуется обработка, и необходимые объемы. Кроме экономии средств защиты растений на 20%, разработка облегчает работу сотрудников, поскольку опрыскивание происходит в автоматическом режиме. Оборудование будет доработано и оснащено датчиками телеметрии и визуального контроля.

Алина Зорина