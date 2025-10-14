На учете у кубанских онкологов состоят 28 тысяч пациенток с раком груди

В Краснодарском крае на учете у онкологов состоят около 28 тыс. пациенток, треть из которых обратились уже на поздних стадиях болезни. Как отметила директор АНО «Моя жизнь» Юлия Ищенко, рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием в мире — он диагностируется у каждой 12-й женщины.

15 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, в Краснодаре пройдет профилактическая встреча «Женское здоровье». Мероприятие организовано АНО «Моя жизнь», региональным отделением Всероссийской ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» и Общественной палатой Краснодарского края в рамках программы «Дорога к здоровой жизни».

Участницам расскажут о мерах профилактики и современных подходах к лечению онкозаболеваний. Заместитель главного врача краевого онкодиспансера №1 Лада Тесленко представит доклад о первичной профилактике рака молочной железы, а заведующая отделением противоопухолевой терапии Алина Шатохина — о современных методах лечения. Профессор КубГМУ Игорь Боровиков затронет тему вакцинопрофилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний.

В рамках встречи также обсудят лечение эндометриоза, профилактику анемии у онкопациентов, влияние лишнего веса и апноэ сна на здоровье женщин, а также роль компрессионной терапии в предупреждении заболеваний вен.

Встреча состоится 15 октября по адресу: Краснодар, ул. Советская, 30, Общественная палата Краснодарского края. Регистрация начнется в 9:00. Участие бесплатное.

Вячеслав Рыжков