В Туапсинском районе улицы затопило из-за дождя

В поселке Ольгинка Туапсинского района некоторые улицы затопило из-за дождя. По словам местных жителей в соцсетях, автомобили на дорогах уходят под воду. Согласно данным Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края, в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Telegram-каналах жители Туапсинского района сообщают, что в некоторых школах поселка отменили занятия. Остальные пишут, что не знают, как забрать детей из учебных учреждений из-за затопленных улиц.

По данным пресс-службы администрации Туапсе, сегодня, 14 октября, в течение суток ожидается сильный дождь, ливень с грозой и ветер с порывами до 20 м/с. В реках возможен подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Также имеется опасность формирования смерчей над морем.

Алина Зорина