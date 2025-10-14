Краснодар возглавил рейтинг городов-миллионников по скидкам на вторичное жилье

Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по размеру скидок на вторичное жилье в третьем квартале 2025 года — средний дисконт составил 6,4%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

В Краснодаре срок экспозиции готовой квартиры сократился на 2% и составил 125 дней. Доля предложений со скидками снизилась на 0,5 п. п. Доля объявлений, в которых продавцы повышали стоимость, уменьшилась на 2,8 п. п. Средний дисконт вырос на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом.

В российских городах-миллионниках срок активности объявления о продаже квартир на вторичном рынке незначительно увеличился на 0,8% — до 109 дней. В первом квартале продолжительность составляла 110 дней, во втором — 108 дней. Динамику можно считать стагнацией.

Сильнее всего сроки активности объявлений сократились в Уфе (–7% ко II кварталу 2025 года — до 120 дней), Волгограде (–6% — до 130 дней), Санкт-Петербурге (–4% — до 112 дней), Ростове-на-Дону (–3% — до 124 дней), Москве (–3% — до 101 дня) и Омске (–2% — до 96 дней).

Самые короткие сроки продажи готовых квартир зафиксированы в Перми — 83 дня, Челябинске — 94, Омске — 96, Екатеринбурге — 98 и Москве — 101 день.

Средний дисконт в городах-миллионниках вырос с 5% во втором квартале до 5,1% — в третьем. В пятерку лидеров по размеру средней скидки вошли Краснодар — 6,4%, Челябинск — 5,5%, Нижний Новгород — 5,4%, Волгоград — 5,4%, а также Новосибирск и Ростов-на-Дону — по 5,2%.

«Продавцы по-прежнему готовы к дисконтам, а покупатели занимают выжидательную позицию. И хотя мы наблюдали сезонное увеличение активности во вторичном сегменте, говорить о начале растущего тренда на рынке готового жилья преждевременно»,— заявил Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

Алина Зорина