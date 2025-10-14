Российский фондовый рынок переживает сложные времена: после зимнего оживления индексы Мосбиржи упали, стабилизировались на более низком уровне, а осенью 2025 года начался новый спад, который привел к снижению индекса 13 октября ниже 2580 пунктов. Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых рассказала «Ъ-Кубань» о потенциале российского фондового рынка и перспективных направлениях для инвестиций.

«Индекс МосБиржи может просесть ниже, если возрастут геополитические ставки. Но если негативный сценарий не реализуется, то потенциал дальнейшего падения уже во многом исчерпан. Есть ожидания дальнейшего снижения ключевой процентной ставки в России, в том числе на заседании ЦБР 24 октября. Цикл монетарного смягчения начался. Пусть нормализация денежно-кредитной может занять больше времени, чем ожидалось ранее, но в долгосрочном плане это приподнимет корпоративные прибыли и дивиденды за счет снижения процентных расходов и оживления спроса, а также капитализацию рынка акций. Поэтому, если не произойдет серьезного ухудшения на стороне геополитики и экономики, то рынок должен стабилизироваться и начать восстановление.

Как считают аналитики нашей группы, российский нефтегазовый сектор локально находится под давлением снизившихся цен на нефть, аномально крепкого рубля и сократившейся маржинальности переработки. При этом даже в нынешних условиях мы видим в секторе перспективные идеи.

Одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций остается электроэнергетика. Сектор является базовой частью экономики, обеспечивая стабильный спрос на свою продукцию. По оценке “Системного оператора”, энергопотребление в России в 2026 году может вырасти примерно на 3%, что подтверждает сохраняющуюся высокую потребность в электроэнергии. Ранее проведенное повышение тарифов на передачу электроэнергии с 2025 года на 11,6% оказывает положительное влияние на денежные потоки сетевых компаний, усиливая их финансовую устойчивость и инвестиционные возможности. На фоне инициатив Минэнерго по ограничению дивидендов основной инвестиционный потенциал отрасли будет связан с масштабными программами обновления генерирующих мощностей, а также развития инфраструктуры.

В Краснодарском крае электроэнергетика относится к ключевым секторам экономики. В 2025 году потребление электроэнергии в регионе увеличилось на 5%, а суммарная установленная мощность энергосистемы юга достигла 43,3 ГВт. Это связано с развитием промышленности, агропромышленного комплекса, транспортной и туристической инфраструктуры, которые требуют расширения генерирующих мощностей и модернизации сетей. Дополнительно региональные власти уделяют приоритетное внимание развитию инженерной и коммунальной инфраструктуры.

В 2025 году общий объем инвестиций в эту сферу вырос на 30% и превысил 18 млрд руб., из которых 13,5 млрд руб. направлены именно в сферу электроэнергетики. Эти средства идут на строительство новых подстанций, реконструкцию сетей и повышение надежности энергоснабжения, что создает базу для роста объемов деятельности энергетических компаний и повышения их инвестиционной привлекательности».