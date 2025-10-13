Участники саммита по Газе призвали к обсуждению следующих этапов плана Трампа

США, Египет, Катар и Турция призвали начать консультации по реализации следующих этапов плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Это следует из заявления канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам саммита в Шарм-эш-Шейхе.

Консультации должны охватывать вопросы управления и безопасности в секторе Газа, а также восстановление территории, подчеркивается в заявлении. «На саммите была отмечена важность сотрудничества между сторонами международного сообщества в целях предоставления всех необходимых средств для реализации положений соглашения»,— отмечается в пресс-релизе.

Речь идет о завершении обмена заложниками и заключенными, выводе войск Израиля и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Абдель Фаттаха ас-Сиси заявил, что обсуждение восстановления сектора Газа начнется в ближайшие дни.

Участники саммита в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о перемирии в секторе Газа. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. 13 октября «Хамас» передал всех 20 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста, а также тела четырех из 28 погибших. Израиль заявил, что освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных. Следующий этап плана Дональда Трампа предусматривает создание международной организации для управления анклавом.

