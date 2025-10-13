Президент Египта выразил надежду, что конфликт в Газе станет последним в регионе

Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси выразил надежду, что конфликт Израиля и палестинского движения «Хамас» в секторе Газа станет последним на Ближнем Востоке. Он назвал подписание сделки по Газе поворотным историческим моментом, который «открывает двери для новой эпохи мира» в регионе.

«Египет, а также арабские и исламские страны подтверждают, что делают стратегический выбор в пользу мира, который должен быть основан на справедливости и равноправии»,— сказал Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам саммита по Газе в Шарм-эш-Шейхе (трансляция велась на YouTube-канале Sky News Arabia). Он добавил, что в ближайшие дни начнется обсуждение восстановления сектора Газа.

По мнению египетского президента, подписанное на саммите соглашение о перемирии в Газе создает условия для существования двух государств — израильского и палестинского. «Решение двух государств это единственный путь для реализации надежд палестинского и израильского народов»,— отметил он.

В церемонии подписания соглашения участвовали главы США, Египта, Катара и Турции. Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. 13 октября «Хамас» передал всех 20 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста, а также тела четырех из 28 погибших. Израиль заявил, что освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных.

