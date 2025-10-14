Китайская торговля растет вширь

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в сентябре составило $90,45 млрд — это на $8,76 млрд больше, чем в сентябре 2024-го. При этом импорт рос самыми значительными темпами за полтора года — его расширение оценивается в 7,4% (до $238,1 млрд), и эти данные внушают аналитикам некоторый оптимизм: они могут указывать на укрепление внутреннего спроса, а от его перспектив во многом зависит деловая активность в производственном секторе страны (см. “Ъ” от 1 октября).

Экспорт же в сентябре демонстрировал еще больший рост: отгрузки увеличились на максимальные с марта 8,3% в годовом выражении и составили $328,6 млрд, следует из данных Нацбюро статистики страны (в августе — 4,4%, прогноз — 6%). Заметное наращивание поставок в конце третьего квартала объясняется в том числе адаптацией поставщиков к меняющимся правилам. Экспорт в АСЕАН в сентябре вырос на 15,6%, в Евросоюз — на 14,2%, в Австралию — на 10,7%, в Южную Корею — на 7%. Статистика, таким образом, свидетельствует о продолжающейся переориентации поставок. В Нацбюро уточнили, что по некоторым направлениям экспорт заметно вырос и по итогам девяти месяцев. Так, поставки китайских товаров в АСЕАН в январе—сентябре увеличились на 14,7% год к году, до $487,59 млрд.

Экспорт Китая в США также увеличился — на 8,5% год к году, до $34,3 млрд. Наращивать поставки компаниям позволили относительно спокойные условия мировой и двусторонней торговли. Импорт в КНР из Штатов вырос в годовом выражении меньше: на 1,7%, до $11,48 млрд. В октябре рост товарооборота может ускориться накануне эскалации торговой войны. Напомним, президент США Дональд Трамп заявляет о готовности повысить пошлины на китайские поставки до 130% (см. “Ъ” от 13 октября). В целом же за первые три квартала товарооборот стран сократился на 15,6%, до $425,81 млрд, следует из данных Нацбюро. Китайский экспорт в США просел на 16,9%, до $317,22 млрд, импорт — на 11,6%, до $108,59 млрд.

Спад шестой месяц подряд демонстрировал и экспорт из Китая в РФ: поставки сократились на 21% год к году, до минимальных $8,85 млрд. Динамика может объясняться совокупностью факторов: от высокой базы 2024 года и сохраняющихся проблем с расчетами до насыщения российского рынка китайскими товарами (см. “Ъ” от 20 июня). При этом импорт из РФ в сентябре впервые за несколько месяцев зафиксировал рост — на 3,8%, что, вероятно, связано с расширением закупок СПГ.

Кристина Боровикова