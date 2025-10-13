Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на территории Новороссийска

В Новороссийске водитель легкового автомобиля погиб в аварии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

ДТП случилось около 16:00 мск на автодороге Новороссийск — Керченский пролив. Водитель автомобиля Skoda не учел метеорологические условия на территории города и превысил скорость. В результате машину занесло, и она врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ.

Водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Алина Зорина