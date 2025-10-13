Отопительный сезон в Новороссийске начнется 20 октября

20 октября в Новороссийске начнется отопительный сезон. Об этом рассказал и. о. заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров в прямом эфире вечернего шоу «Connect» на 104 FM.

По его словам, все 1097 многоквартирных домов в Новороссийске с центральным отоплением промыты, опрессованы и готовы к отопительному периоду 2025-2026 года. У 68 управляющих компаний есть аварийные запасы материалов на случай непредвиденных ситуаций.

«По моей оценке и по оценке комиссии, город на 100% готов к отопительному сезону. Магистральные сети на сегодняшний день полностью заполнены водой и находятся под циркуляцией. Остается только дождаться постановления о начале отопительного периода», — отметил господин Бегляров.

В 2024 году отопительный сезон в Новороссийске начался 21 октября. Тогда теплоснабжение обеспечивали 104 котельные.

Алина Зорина