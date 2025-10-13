Горючая пора

Автозаправочные станции (АЗС) крупных сетевых операторов располагают достаточными запасами бензина, сообщил оперштаб Кубани в понедельник, 13 октября. В связи с увеличением спроса крупные игроки топливного рынка скорректировали логистические схемы и организовали дополнительные поставки топлива в регион. Дефицит бензина возник у небольших автозаправочных станций, которые не имеют собственных перерабатывающих мощностей и долгосрочных контрактов. Аналитики считают, что сложившаяся ситуация указывает на возможную консолидацию рынка.



Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным оперштаба Кубани, сетевые АЗС смогли оперативно пересмотреть логистику и увеличить объемы поставок, обеспечив наличие топлива и поддерживая достаточные запасы. Вместе с тем небольшие частные заправки, закупающие топливо мелкими партиями у разных поставщиков, сталкиваются с перебоями даже при кратковременных всплесках спроса. В конце сентября такие перебои привели к временной нехватке бензина на некоторых АЗС, что вызвало повышенный спрос в крупных сетях — на отдельных заправках потребность выросла до 30%. Ситуация с отсутствием топлива была краткосрочной и устранялась в течение нескольких часов.

«Всего в регионе больше тысячи АЗС, примерно половина из них — станции крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. А половина — частные заправочные станции, когда один владелец управляет одной или несколькими АЗС»,— уточнили в оперштабе.

В осенний период часть АЗС будет закрыта или работать частично из-за планового ремонта и обслуживания оборудования. «На заправках проводят плановый ремонт и обслуживание оборудования, поэтому ряд АЗС до конца года на определенные периоды будут либо закрыты, либо работать частично — для проведения необходимых работ по обслуживанию оборудования, проведения ремонта, модернизации павильонов или самого заправочного оборудования, обновления асфальта или плитки на территории АЗС. Это ежегодные плановые работы»,— говорится в сообщении оперативного штаба.

Власти региона подчеркивают, что поставки топлива в регионе находятся под контролем.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, оценивая ситуацию с топливом в Краснодарском крае, говорит, что независимые АЗС несколько месяцев подряд остаются убыточными и вынуждены повышать цены быстрее, чем вертикально интегрированные сети. По его словам, оптовый рынок продолжает работать, а биржа остается ключевым источником топлива для мелких заправок.

«Долго независимые АЗС существовать в нынешнем режиме не могут — уже сейчас их количество в РФ начинает снижаться. Если кризис окажется долгосрочным, консолидация отрасли весьма вероятна»,— отметил эксперт.

Господин Кауфман также добавил, что полноценное разрешение кризиса возможно после завершения внеплановых ремонтов на НПЗ и при отсутствии новых атак БПЛА на перерабатывающие мощности; при благоприятных условиях стабилизация рынка может наступить в течение месяца.

Аналитик также отмечает, что в большинстве случаев повреждаются не самые сложные и высокотехнологичные установки на НПЗ, что позволяет российским компаниям ремонтировать их собственными силами без привлечения внешних подрядчиков.

Это означает, что даже при повторении атак на перерабатывающие мощности большинство заводов способны восстановить производство в относительно короткие сроки — в пределах одного-двух месяцев»,— заявил Сергей Кауфман.

При этом, как считает специалист, важно учитывать сезонное снижение спроса на топливо, которое традиционно наблюдается в осенние месяцы: оно снижает нагрузку на логистику и позволяет аккумулировать резервы.

Нурий Бзасежев