МИД РФ рекомендовал россиянам избегать поездок на Мадагаскар из-за протестов

МИД России призвал российских граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки. Уже находящимся на острове россиянам рекомендуется избегать мест массового скопления людей. В Антананариву и других крупных городах с 25 сентября проходят протесты против отключений электроэнергии и воды.

«Ситуация в этой дружественной африканской стране вызывает серьезную обеспокоенность,— следует из заявления дипломатического ведомства.— В Москве надеются, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны и призывают стороны проявлять сдержанность».

По данным ООН, во время беспорядков погибли 22 человека, около 100 пострадали. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке незаконного и насильственного захвата власти. Источники французской радиостанции RFI утверждают, что он покинул страну 12 октября. Господин Радзуэлина пришел к власти во время протестов в 2009 году, был избран на пост главы государства в 2019 году и переизбран в 2023-м.

