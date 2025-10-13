RFI: президент Мадагаскара покинул страну при поддержке Макрона

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну при поддержке Франции, сообщает французская радиостанция RFI. По данным издания, операция была проведена по договоренности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

«Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был эвакуирован из страны французским военным самолетом, поскольку его правительству угрожает свержение на фоне протестов и военного мятежа»,— сообщает RFI со ссылкой на источники.

Ранее агентство France Press сообщало, что французская авиакомпания Air France приостановила рейсы в мадагаскарскую столицу Антананариву на фоне протестов и нестабильности на Мадагаскаре.

Протесты начались на Мадагаскаре 25 сентября. Изначально митингующие требовали доступ к воде и электричеству, а также критиковали состояние системы здравоохранения и уровень коррупции на Мадагаскаре. Затем протестующие стали требовать отставки президента. Он пришел к власти во время протестов в 2009 году, был избран на пост главы государства в 2019 году и переизбран в 2023-м.

Подробнее о ситуации на Мадагаскаре — в материале «Ъ» «Оно его привело, оно его и уйдет».

Анастасия Домбицкая