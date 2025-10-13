Оно его привело, оно его и уйдет

Мадагаскар, где с конца сентября продолжаются антиправительственные выступления, переживает попытку государственного переворота. Именно так последние события в стране охарактеризовал ее президент Андри Радзуэлина, отставки которого добиваются протестующие. В минувшие выходные к этому требованию присоединилось элитное спецподразделение CAPSAT, которое, по сути, и привело нынешнего главу островного государства к власти в ходе переворота в 2009 году. К нему присоединились другие армейские части и подразделения. Это оставляет президенту страны мало шансов удержаться у власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие с национальными флагами в Антананариву, столице Мадагаскара, 11 октября

Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Протестующие с национальными флагами в Антананариву, столице Мадагаскара, 11 октября

Фото: Zo Andrianjafy / Reuters

«Президент республики хочет проинформировать нацию и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащего конституции и демократическим принципам». Это заявление офис президента Мадагаскара Андри Радзуэлины обнародовал в минувшее воскресенье, 12 октября, после того, как в тот же день вооруженные силы страны поддержали элитное спецподразделение, известное как CAPSAT, отказавшееся подчиняться президенту.

Днем ранее руководство CAPSAT открыто заявило о присоединении к протестующим, требующим отставки президента, и пообещало не открывать огонь по согражданам, призвав всех остальных военнослужащих «объединить усилия» в отказе от насильственных мер по отношению к собственному народу.

Ближе к вечеру субботы бойцы спецподразделения покинули свою базу на юге столицы Антананариву и на бронетехнике направились к площади 13 мая (именно здесь с 1970-х годов вершились важнейшие события в истории страны, включая перевороты) в сопровождении тысяч ликующих демонстрантов. А уже воскресным утром командование спецподразделения выступило с видеообращением, заявив, что «отныне все приказы малагасийской армии — будь то сухопутные войска, авиация или флот — будут исходить из штаба CAPSAT».

Военнослужащие других частей и подразделений восприняли это сообщение с энтузиазмом. «Я даю ему свое благословение»,— торжественно заявил министр вооруженных сил Манантсоа Дерамасинджака Ракотоаривело на церемонии передачи командования армией главе CAPSAT Демосфену Пикуласу.

Протесты на Мадагаскаре — острове в Индийском океане с населением 32 млн человек — начались 25 сентября. Изначально они координировались группой из поколения Z — молодыми людьми без лидера, вдохновленными аналогичными выступлениями в Индонезии и Непале (в последнем по итогам молодежных протестов правительство было свергнуто). Изначальным триггером для массового недовольства на Мадагаскаре стали регулярные отключения электроэнергии и воды, но вскоре это вылилось в массовые протесты против коррупции, неэффективного управления страной и, наконец, требования отставки президента.

По данным ООН, в первую неделю с начала протестов в стране погибли минимум 22 человека и около сотни получили ранения. Однако президент Радзуэлина на прошлой неделе оспорил эту информацию, заявив, что погибли лишь 12 «мародеров и вандалов».

Уходить в отставку лидер Мадагаскара не стал, но 29 сентября распустил правительство. Впрочем, накала страстей это не сбило. Равно как и не сработало примирительное заявление Руфина Фортуната Зафисамбо от 11 октября, назначенного незадолго до этого новым премьером. Тот сказал, что правительство «полностью готово слушать и вести диалог со всеми фракциями — молодежью, профсоюзами и военными».

Судя по реакции последних, диалога между властями и их противниками уже не получится.

Примечательно, что в 2009 году в ходе далеко не первого после обретения Мадагаскаром независимости от Франции в 1960 году переворота центральную роль в нем играло как раз спецподразделение CAPSAT, которое и проложило путь к власти для Андри Радзуэлины. На этот раз все говорит о том, что его низвержение будет совершено теми же руками. Хотя пока что военные предпочли не давать квалификацию собственным действиям. «Назвать ли это переворотом? Я пока не знаю»,— заявил, выступая перед толпой с бронетранспортера, один из командиров CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина.

Наталия Портякова