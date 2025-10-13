Зеленский сказал Трампу, сколько «Томагавков» Украина хотела бы получить от США

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поделился «видением» того, сколько американских крылатых ракет Украина хотела бы получить от США для достижения своих целей в ходе военной кампании против России. Он также анонсировал возможную встречу с американским лидером в ближайшую пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Al Drago / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Al Drago / Reuters

«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту»,— сказал Владимир Зеленский журналистам (цитата по «РБК-Украина»).

По словам украинского лидера, на встрече будут обсуждаться возможности противовоздушной обороны Украины и вопрос нанесения ударов вглубь России.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в пятницу за рабочим обедом. О планах двух лидерах провести встречу также писала Financial Times. По данным газеты, на встрече будет обсуждаться тема возобновления мирных переговоров. По информации издания, сегодня в Вашингтон прибудет украинская делегация во главе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и премьер-министром страны Юлией Свириденко. Делегация пробудет в США до конца недели.

Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут передать Киеву ракеты Tomahawk. При этом он отмечал, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным.

Анастасия Домбицкая