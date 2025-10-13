FT: Трамп примет Зеленского в Белом доме в пятницу

Президент США Дональд Трамп 17 октября встретится в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

По их данным, на встрече будет обсуждаться тема возобновления мирных переговоров. Сегодня, по информации газеты, в Вашингтон прибудет украинская делегация во главе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и премьер-министром страны Юлией Свириденко. Делегация пробудет в США до конца недели.

Газета напоминает, что это будет третья встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме и вторая после «катастрофической ссоры» в Овальном кабинете в феврале этого года. Однако, отмечает издание, за последние несколько месяцев отношения между президентами «заметно улучшились». В минувшие выходные, например, они провели телефонные переговоры, в ходе которых рассматривалась возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk.