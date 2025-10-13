Импорт какао-бобов на Кубань увеличился на 1,2%

Объем импорта какао-бобов с января по сентябрь в Краснодарский край вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем импорта какао-бобов в регион с начала 2025 года составил 1,3 тыс. т. Основными странами-импортерами являются Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Перу, Того и Эквадор.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, стоимость 1 кг шоколада на Кубани в сентябре составила 1552 руб., это на 12,1% больше, чем в январе 2025 года. Наиболее высокая цена на товар была в августе — 1611 руб.

Алина Зорина