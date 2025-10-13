В ЗСК обсудили вовлечение в оборот неиспользуемой земли

На еженедельной планерке в Законодательном собрании Краснодарского края депутаты обсудили эффективность использования земель, находящихся в краевой собственности. Темой заседания, которое провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко, стало вовлечение неиспользуемых участков в хозяйственный оборот.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента имущественных отношений региона Александр Шеин, в собственности края находится более 31 тыс. земельных участков общей площадью 557 тыс. га, из которых 93% составляют сельхозугодья. В аренде или безвозмездном пользовании находится около 451 тыс. га, при этом ежегодная сумма арендных поступлений превышает 2,2 млрд руб.

Около 85,5 тыс. га сельхозземель остаются невовлеченными в оборот. Из них порядка 26 тыс. га, по оценке ведомства, потенциально пригодны для использования. Остальная часть занята лесополосами, водными объектами, инженерными сетями и другими инфраструктурными элементами. Для расширения вовлечения департамент ежегодно заказывает кадастровые работы: в 2025 году они охватят около 9 тыс. га, что более чем вдвое превышает объем 2024 года.

С января 2024 года в оборот было введено свыше 7 тыс. га земель — через аукционы, предоставление участков для сенокошения, выпаса скота и деятельности крестьянско-фермерских хозяйств. По словам зампреда ЗСК Сергея Болдина, в регионе отмечается устойчивая положительная динамика вовлечения земель и стабильность поступлений в бюджет за счет арендных платежей.

Отдельное внимание парламентарии уделили вопросу содержания лесополос, предназначенных для защиты почв от эрозии. Несмотря на то, что федеральное законодательство разрешает аренду таких участков без торгов, фермеры не проявляют интереса к их использованию. В ходе обсуждения депутаты разделились во мнениях относительно того, кто должен отвечать за уход за лесополосами — государство или арендаторы.

Юрий Бурлачко поручил профильным комитетам совместно с исполнительными органами власти подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, регулирующее использование таких земель. По итогам заседания была утверждена резолюция с рекомендациями профильным ведомствам.

Вячеслав Рыжков