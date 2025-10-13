Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
МЧС Крыма предупредило о фейках в соцсетях

ГУ МЧС России по Республике Крым предупредило о фейках, которые распространяются в социальных сетях. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Недостоверная информация касается возгорания нефтебазы в Феодосии, которое произошло после атаки БПЛА в ночь на 13 октября. В фейковых сообщениях говорится о якобы сильном загрязнении воздуха в городе из-за пожара. Жителям рекомендуют отключить воду, газ и подготовиться к эвакуации.

Граждан просят не реагировать на распространяемые сообщения и доверять только официальным источникам информации.

Алина Зорина

