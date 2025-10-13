В Новороссийске увеличили количество бомбоубежищ

С начала года в Новороссийске открыли 35 заглубленных укрытий для населения. Общее количество таких объектов в городском реестре достигло 755. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Созданием помещений занимаются управление по делам ГО и ЧС мэрии, управляющие компании, ТСЖ и ТОСы. Перечень объектов опубликован на сайте городской администрации.

Власти усилили работу по развитию инфраструктуры гражданской обороны из-за участившихся атак беспилотников. В сентябре мэр города Андрей Кравченко сообщил о 121 заявлении от жителей, чье жилье пострадало в результате удара БПЛА.

Алина Зорина