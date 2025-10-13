Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Нижегородэлектротранс» реорганизуют в акционерное общество

Госпредприятие Нижегородской области «Нижегородэлектротранс» реорганизуют в акционерное общество. Соответствующее решение принято и утверждено областным минимущества. Процедура уже запущена.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Нижегородэлектротранс» эксплуатирует в Нижнем Новгороде троллейбусы и электробусы. В ведении госпредприятия ранее были трамваи, которые передали по концессии ООО «Экологические проекты», которым владеет Корпорация развития Нижегородской области.

«Ъ-Приволжье» сообщал о планах приватизации транспортного предприятия в марте 2025 года. Процедуру инициировал областной минтранс, допустив продажу доли «Нижегородэлектротранса» инвесторам. Ранее власти преобразовали в АО другое крупнейшее транспортное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» и планировали продать 30% его акций, однако потенциальный инвестор отказался от сделки.

Владимир Зубарев