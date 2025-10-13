В Краснодаре отловили более 1,6 тысяч бездомных собак

Более 1,6 тыс. бездомных собак отловили в Краснодаре с начала работы муниципального приюта. Объект открыт с июня 2025 года в поселке Березовом, сообщает пресс-служба администрации города.

Животных привозят в приют с улиц Краснодара. Их отлавливают специальные бригады.

«Зачастую собаки оказываются на улице после того, как оказались не нужны своим прежним хозяевам. Там животные сбиваются в стаи, агрессируют, пугают прохожих. Прошу краснодарцев ответственно относиться к своим питомцам, чтобы количество бездомных животных на городских улицах не увеличивалось», — заявил глава города Евгений Наумов.

По прибытии в приют все отловленные собаки проходят стерилизацию, вакцинацию, а также чипирование. Спустя 26 дней их отпускают в места, откуда привезли. Часть забирают домой жители Краснодара — это каждая десятая собака. Сейчас в учреждении живут 87 животных.

Заявки на отлов бродячих собак поступают в краевой столице регулярно. Глава города поручил ответственным службам в первую очередь реагировать на сообщения о появлении агрессивных животных и больших стай.

Алина Зорина