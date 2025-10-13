Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Три подростка погибли в ДТП с грузовиком в Анапе

18-летний водитель и два пассажира, среди которых был несовершеннолетний, погибли в аварии на территории Анапы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП случилось на автодороге «Новороссийск — Керчь» около 13:50 мск. Проезжая вблизи хутора Тарусино, водитель Nissan Almera на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом MAN.

Погибшим пассажирам было 18 и 15 лет. Все — местные жители.

Алина Зорина

