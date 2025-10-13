Жителю Кубани грозит пять лет тюрьмы за укрывательство нелегальных иностранцев

39-летний житель Брюховецкого района Краснодарского края предстанет перед судом за организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Мужчина арендовал частный дом в хуторе Причтовом Тимашевского района, обустроил его и поселил там пять граждан Узбекистана, которые находились в стране незаконно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Чтобы скрыть истинное местонахождение приезжих, обвиняемый передал сотруднику органа миграционного контроля ложную информацию. Он фиктивно поставил иностранцев на учет в частном доме в станице Новоджерелиевской, принадлежавшем его отцу.

Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы по ч.1 ст. 322.1, ч. 3 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ.

Алина Зорина