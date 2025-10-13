КРО союза юристов заняло нейтральную позицию в споре по адвокатской монополии

Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (КРО АЮР) заявило «Ъ-Кубань», что не будет поддерживать участие своих членов в коллективном иске группы российских иске юристов против Минюста РФ по поводу законопроекта о введении адвокатской монополии. В равной степени профобъединение и не намерено агитировать их против участия в этом деле.

Замоскворецкий районный суд Москвы готовит к рассмотрению коллективный иск группы российских юристов, связанный с разработанным ведомством законопроектом о введении адвокатской монополии. Правоведы считают, что при разработке билля Минюст не провел оценку его регулирующего воздействия (ОРВ), которая необходима для проверки обоснованности документа, его целесообразности и влияния на различные группы. Они отмечают, что ограничение, согласно которому представлять граждан в судах смогут только адвокаты, влияет на предпринимательскую (экономическую) деятельность, а значит законопроект должен был пройти ОРВ в Минэкономразвития РФ. Сейчас юристы ведут агитацию среди коллег, призывая их присоединиться к иску.

«Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России консолидирует юридическое сообщество для решения социально значимых задач на благо жителей и гостей Краснодарского края. В рамках нашей уставной деятельности не ограничиваются права и свободы членов Ассоциации юристов России, не устанавливаются требования и руководства к исполнению по конкретным вопросам. Каждый представитель юриспруденции выступает обособленной единицей в составе единого юридического сообщества на территории Кубани, поэтому считаем не уместным осуществлять агитацию либо за, либо против конкретных законопроектов, каждый принимает собственное взвешенное решение», – сообщили «Ъ-Кубань» в КРО АЮР, отвечая на вопрос о позиции по этому делу.

Законопроект Минюста России о введении в стране так называемой «адвокатской монополии» прошел публичные слушания на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предполагает, что интересы граждан и организаций по большинству дел отстаивать в судах за некоторыми исключениями смогут только лица с адвокатским статусом. Сейчас такая монополия закреплена лишь в уголовном судопроизводстве. Против законопроекта в процессе публичных слушаний высказалось значительное количество представителей юридического сообщества. Сейчас обсуждение документа проходит в Госдуме.

Михаил Волкодав