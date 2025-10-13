Анапа занимает первое место в кластере аграрного туризма на Кубани

На планерном совещании в Анапе обсудили итоги работы агропромышленного комплекса города в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

В мероприятии участвовали временно исполняющая полномочия мэра Светлана Балаева и председатель Совета Вячеслав Вовк. Начальник управления АПК Игорь Поляков сообщил, что в муниципалитете насчитывается 41,8 тыс. га сельхозугодий, в отрасли работают 30 предприятий, почти 32 тыс. личных подсобных хозяйств и 297 субъектов малого бизнеса.

Виноградарство является одним из приоритетов: 25 предприятий и более 30 крестьянских фермерских хозяйств занимаются выращиванием винограда. В 2025 году заложено 185 га молодых виноградников, осенью добавятся ещё 95 га. Прогнозируется валовое производство 57 тыс. тонн винограда, 7 крупных винзаводов выпускают более 1,5 млн декалитров вина. Малые хозяйства активно развивают виноделие — лицензирование получили более 20 фермеров.

В растениеводстве работают 5 крупных предприятий и более 40 субъектов МСП. Производство зерновых и масличных культур полностью основано на отечественных семенах — более 55 тыс. тонн зерновых и 10 тыс. тонн масличных культур ежегодно.

Развивается также животноводство и производство сыров, активно представляемых на профильных выставках. На XV выставке «Кубанская ярмарка 2025» Анапа заняла первое место в кластере «Садоводство, цветоводство, виноградарство и продукция аграрного туризма», а продукция анапских сыроделов была отмечена наградами.

Екатерина Голубева