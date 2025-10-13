Глава Минфина США Бессент сообщил о последствиях шатдауна для экономики

Приостановка работы правительства США уже начала влиять на экономику страны, заявил министр финансов Скотт Бессент. Шатдаун продолжается в Соединенных Штатах с 1 октября.

«Это становится серьезным»,— сказал глава Минфина в эфире Fox Business. Он добавил, что для выплаты зарплат военнослужащим правительству пришлось приостановить оплату труда других госслужащих. «Нам приходится все перетасовывать»,— добавил министр финансов. Выплатить зарплаты военнослужащим поручил президент США Дональд Трамп.

Шатдаун в США начался 1 октября из-за того, что правящая Республиканская партия и оппозиционная Демократическая партия не смогли договориться о статьях расходов правительства. Около 1,4 млн госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. 10 октября более 4 тыс. госслужащих получили уведомления об увольнении. Те, чья работа считается критически важной (медики, пограничники), работают без зарплаты.

В экономическом совете Белого дома отмечали, что приостановка работы правительства сокращает ВВП страны на $15 млрд каждую неделю. 12 октября из-за отсутствия финансирования закрылись музеи Смитсоновского института и Национальный зоопарк в Вашингтоне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шатдауном по бюрократии».