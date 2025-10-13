Шатдауном по бюрократии

Администрация Дональда Трампа, воспользовавшись затянувшейся приостановкой финансирования и, соответственно, работы правительства (шатдауном), приступила к масштабным увольнениям федеральных служащих. Уведомления об увольнении получили более 4 тыс. сотрудников семи ключевых ведомств, но в итоге процесс может коснуться примерно 16 тыс. госслужащих. Эти действия вызвали резкую критику со стороны представителей Демократической партии, усугубили кризис доверия на Капитолийском холме и нанесли серьезный урон ключевым научным и социальным ведомствам. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

В конце минувшей недели глава бюджетного управления Белого дома Расселл Воут официально подтвердил массовые увольнения, написав в соцсети X: «RIF (сокращения персонала.— “Ъ”) начались».

Согласно решению федерального судьи в Калифорнии, администрация Трампа должна соблюдать по этому вопросу транспарентность. Поэтому она поставила общественность в известность, что пока массовые сокращения пройдут в семи ведомствах — министерствах торговли, образования, энергетики, здравоохранения и социальных служб, городского развития, внутренней безопасности и финансов.

В общей сложности власти выдали уведомления о сокращении более чем 4 тыс. сотрудников. Но это только начало. По подсчетам The Washington Post, процесс может коснуться примерно 16 тыс. госслужащих.

Поручение президента Трампа об увольнениях в госаппарате появилось на фоне приостановки работы американского правительства. Шатдаун уже стал четвертым по длительности, и конца ему пока не видно. Сокращения хотя и проходят под предлогом отсутствия финансирования, но, по мнению большинства экспертов, являются давней заготовкой администрации. Увольнения стали итогом многолетней работы господина Воута — одного из архитекторов Project 2025, неформального плана республиканцев на второй срок Трампа (сам он отрицал причастность к этой программе). В Project 2025 прописано в качестве цели радикальное сокращение федерального аппарата.

Еще до начала шатдауна Трамп предупреждал, что может уволить «очень много» людей. Причем президент не скрывал, что сокращения будут больно бить в первую очередь по демократам. В итоге начавшиеся на прошлой неделе сокращения затронули в основном подразделения, чья деятельность расходится с приоритетами администрации Дональда Трампа, например офис по вопросам справедливого и равного доступа к жилью в Министерстве городского развития, а также отдел по семейной и социальной политике в Министерстве здравоохранения.

По данным CNN, серьезный ущерб также нанесен Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Увольнения затронули ключевые подразделения, включая специалистов по расследованию вспышек заболеваний, аналитиков данных и сотрудников, занимающихся прогнозированием и разработкой политики центров. В CNN сослались на неназванных официальных лиц, которые заявили: сокращения начались, потому что исходившие из CDC политические рекомендации «не соответствовали нарративу» администрации. Белый дом не остановило даже приближение зимнего сезона: теперь, по мнению многих экспертов, Америка еще менее, чем раньше, подготовлена к вспышкам инфекционных болезней.

Этот этап сокращений — очередной тяжелый удар по федеральной бюрократии: за год сотни тысяч работников уже ушли — через сокращения, программы раннего выхода на пенсию и предложенную администрацией Трампа программу отсроченной отставки. Только в рамках предыдущей волны свои посты покинули 150 тыс. человек.

Проводимые сокращения сопровождаются массовым исходом квалифицированных кадров в частный сектор, что чревато для правительства потерей уникальных экспертиз и снижением эффективности госслужбы на долгие годы.

Нередко после таких увольнений правительство вынуждено заново объявлять набор специалистов. Так, в Метеорологической службе вновь наняли сотню сотрудников.

Часть ведомств пока не затронуты волной сокращений, но сотрудникам приходится работать бесплатно (например, это касается авиадиспетчеров и сотрудников администрации транспортной безопасности — работников жизненно важных сфер услуг). В неоплачиваемом отпуске оказалось около 750 тыс. человек. При этом военные — на особом положении. Президент Трамп заявил в субботу, 11 октября, что власти «изыскали средства» для выплаты жалованья военнослужащим без задержек.

Перед Белым домом стоит сложная задача — отстаивать свою правоту перед юристами профсоюзов, которые уверены, что трактовка закона о «недостаточности финансирования» как причина сокращений не выдерживает критики: шатдаун под такое определение не попадает.

Жесткую позицию заняла и Демократическая партия. К примеру, сенатор Пэтти Мюррей обвинила Дональда Трампа в сознательном нанесении ущерба американцам: «Никто не заставляет Трампа и Воyта вредить госслужащим — им этого просто хочется. В этом нет ничего нового, и никто не должен бояться этих мошенников». Демократы в Конгрессе отмечают беспрецедентный уровень «политизированных увольнений», которые, по их мнению, подрывают работу ведомств и формируют опасный прецедент вмешательства в трудовые отношения.

Происходящее укрепляет нежелание демократов идти на уступки в переговорах по бюджету. Они опасаются, что любые договоренности будут использованы администрацией Трампа как предлог для дальнейших сокращений.

Приостановка работы правительства — наиболее острый симптом общего дефицита доброй воли на Капитолийском холме, где двухпартийные соглашения все больше выходят из моды. С тех пор как 47-й президент в январе вернулся в Белый дом, он подавлял демократов и их приоритеты. Демпартия рассматривает борьбу за финансирование как свой первый реальный шанс на успех. Она сосредоточила внимание на расходах на здравоохранение — вопросе, который, как рассчитывают демократы, вызовет отклик у избирателей в преддверии промежуточных выборов в следующем году.

Однако вряд ли такая тактика поможет переломить ситуацию. Американцы возлагают на обе партии практически равную вину за происходящее с шатдауном. В опросе Reuters/Ipsos респондентам предложили выбрать одного или нескольких виновных. В итоге больше вины были возложено на республиканцев и Трампа (67%), но и у демократов цифры удручающие (63%).

Кризис развивается на фоне рекордно низкого рейтинга Демпартии: примерно 34% одобрения и около 60% негативной оценки (данные агрегатора опросов RealClearPolling). У Республиканской партии — 41% положительной оценки и 54% негативной. Так что для привлечения избирателей демократам нужна некая более эффективная стратегия.

Екатерина Мур