Трамп поручил Пентагону выплатить зарплаты военнослужащим несмотря на шатдаун

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить «все доступные средства» на оплату труда военнослужащих. Из-за шатдауна американские госслужащие находятся в неоплачиваемом отпуске или работают без зарплаты.

Глава государства поручил выплатить зарплаты 15 октября. Он заверил, что в бюджете на это заложены средства. «Я не позволю демократам держать в заложниках армию и всю систему безопасности нашей страны своим опасным шатдауном»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Шатдаун в США начался 1 октября из-за того, что правящая Республиканская партия и оппозиционная Демократическая партия не смогли договориться о статьях расходов правительства. Большинство госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск.

Те, чья работа считается критически важной (военнослужащие, медики, пограничники), работают без зарплаты. В экономическом совете Белого дома отмечали, что шатдаун сокращает ВВП на $15 млрд каждую неделю. По информации Politico, администрация уволила десятки сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

