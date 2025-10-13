Вячеслав Федорищев пошел на поправки

Главе Самарской области Вячеславу Федорищеву удалось добиться принятия губдумой поправок в устав региона в рамках реформы исполнительной власти. Сами изменения носят больше технический характер, но глава региона заявляет, что они приведут к экономии бюджетных средств. Добиться этих изменений было непросто: 4 октября заседание парламента не состоялось из-за отсутствия кворума. 9 октября кворум удалось собрать, но благодаря депутатам, проголосовавшим заочно. По мнению политологов, эта ситуация обнажила разногласия между главой региона и значительной частью губдумы.

Внеочередное заседание Самарской губернской думы состоялось 9 октября, под председательством вице-спикера Марины Антимоновой, так как председатель думы Геннадий Котельников находится в отпуске. Изначально губернатор планировал инициировать созыв думы на 4 октября, но накануне в пятницу выяснилось, что кворум собрать не удастся. 9 октября ситуация повторилась: примерно треть парламентариев отсутствовала в зале — из 47 депутатов пришел 31 человек. Большинство пропустивших мероприятие оказались представителями «Единой России». Реготделение этой партии возглавляет господин Федорищев.

Депутатам предстояло рассмотреть два вопроса: проект изменений в устав Самарской области и обращение к президенту Владимиру Путину о присвоении Чапаевску звания «Город трудовой славы». Изначально в зале заседаний присутствовали 29 депутатов, при этом для кворума необходимо 34 парламентария либо простое большинство при повторном сборе. Мероприятие пришлось отложить примерно на час. За это время на заседание подтянулись еще два депутата.

Губернатор анонсировал «реорганизацию правительства региона при согласовании и взаимодействии с депутатским корпусом» еще в августе.

Реформа среди прочего предполагает, что вместо шестерых вице-губернаторов, как сейчас, их будет четыре, а новое название их должности «заместитель губернатора». Один из них станет первым заместителем, и он же возглавит правительство. В свою очередь, у главы правительства будет так же четыре заместителя. Имена большинства кандидатов на посты замгубернатора пока не раскрываются, но четверых зампредов правительства губернатор Федорищев уже объявил. На должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области, по словам Вячеслава Федорищева, будет назначен, по согласованию с губдумой, один из «действующих вице-губернаторов». Действующий первый вице-губернатор, курировавший внутреннюю политику, Александр Фетисов «понижен» до руководителя представительства Самарской области в Москве, куда он уже отправился. При этом он пока остается заместителем губернатора. Его место прочат врио министра ЖКХ Самарской области Михаилу Белоусову. Один из заместителей губернатора будет курировать экономический блок, другой будет руководить администрацией Вячеслава Федорищева и последний — курировать внутреннюю политику региона. Все заместители губернатора войдут в состав правительства.

Кроме того, в состав правительства с правом совещательного голоса войдут главы крупнейших городов: Самары, Тольятти и Сызрани. Для этого предусмотрены отдельные поправки в устав региона. На заседании зампредседателя думы Александр Милеев прямо во время выступления губернатора предложил включить в состав правительства депутата и экс-вице-спикера СГД Александра Живайкина, которому предложен пост главы Октябрьска, так как город «очень значимый», но губернатор не воспринял это предложение всерьез. Некоторые из опрошенных «Ъ-Волга» депутатов выразили недоумение, почему в правительство не попал глава Новокуйбышевска — наряду с Самарой и Тольятти ключевой промышленный центр региона. Но на заседании этот вопрос не обсуждался. Еще одной важной поправкой в устав региона является закрепление за Самарой статуса «столицы». В предыдущей редакции основного закона области она называлась лишь «административным центром Самарской области». В итоге все предложенные поправки присутствующий на заседании 31 депутат поддержал единогласно. Как пояснил депутат Самарской губернской думы, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Александр Степанов, одной из ключевых поправок является та, которая определяет, что в состав правительства Самарской области входят заместители губернатора. «Реформа, наоборот, поможет сэкономить за счет сокращения числа вице-губернаторов»,— отметил депутат.

Самое интересное на заседании произошло, когда представителей СМИ попросили его покинуть. Как выяснил «Ъ-Волга», губернатор Федорищев пригрозил думе роспуском, заявив, что по закону имеет на это право, а депутатам-прогульщикам — жесткими мерами. В частности, их больничные листы могут проверить на предмет законности их получения, а самих парламентариев — попросить пройти на детекторе лжи. Кроме того, глава региона оговорился, что якобы сталкивается с трудностями, связанными с увольнением некоторых членов правительства. В этой связи решение некоторых кадровых вопросов может затянутся на длительный срок. Стоит отметить, что на заседании присутствовал глава правительства Самарской области Михаил Смирнов, который занял свое привычное место в зале парламента. Впрочем, слово ему так и не дали, а в думу он пришел в сопровождении бывшего руководителя «Межрегионгаз-Самара», ныне сенатора от Самарской области Андрея Кислова. Именно его сменил на посту руководителя «дочки» «Газпрома» господин Смирнов, оттуда перейдя на работу в правительство Самарской области. Конфликт между главой правительства и губернатором уже обрел публичный характер. Так, господина Смирнова не приглашают на заседания правительства. Тем не менее официально он не уволен.

Как отметил доктор социологических наук Владимир Звоновский, суть и масштаб предложенных поправок ему не совсем понятны, но у губернатора «свое представление о том, как принимаются законы и постановления в Самарской области».

«Очевидно, действия Вячеслава Федорищева не до конца понимают и треть депутатов, которые отсутствовали на заседании, а точнее, даже лица, у которых есть определенное влияние в Самарской области. И все это происходит перед выборами в областной парламент в 2026 году. Я обратил внимание на Александра Милеева, который позволил себе прервать выступление губернатора, своего однопартийца. Складывается впечатление, что господин Милеев тоже не очень был рад присутствовать сегодня»,— сказал Владимир Звоновский. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что острая фаза кризиса для Вячеслава Федорищева миновала (недавно он стал одним из самых цитируемых губернаторов из-за заочного конфликта с певцом Егором Кридом, а «Минченко Консалтинг» включил главу Самарской области в красную зону рейтинга устойчивости губернаторов. «Осень, падают листья, а он не упал (губернатор. — «Ъ-Волга»). Но долгосрочные перспективы под вопросом. Надо показать серьезность намерений и горизонты планирования»,— добавил эксперт.

Сабрина Самедова