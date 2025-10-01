Закадровые решения

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 30 сентября анонсировал «реорганизацию правительства региона при согласовании и взаимодействий с депутатским корпусом». Реформа среди прочего предполагает, что вместо шестерых вице-губернаторов будут четыре заместителя губернатора, один из которых будет возглавлять правительство. Как отметил глава региона, руководящий состав правительства региона будет сокращен на 20%, а сотрудников в министерствах станет меньше на 10%. По мнению политологов, анонсированные реформы носят политическую подоплеку и не имеют ничего общего с оптимизацией, особенно на фоне слухов об отставке губернатора.

На пост первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области, по словам Вячеслава Федорищева, будет назначен по согласованию с губдумой один из «действующих вице-губернаторов».

Еще один первый заместитель губернатора будет курировать экономический блок. Этот пост тоже займет по согласованию с областным парламентом «один из действующих вице-губернаторов». Третий заместитель губернатора будет руководить администрацией губернатора, четвертый — курировать внутреннюю политику региона.

Кроме того, заместители губернатора должны стать членами правительства Самарской области. Планируется, что в состав войдут и главы трех городов: Самары, Тольятти и Сызрани. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что здесь есть вопросы согласования «в том числе с руководством администрации президента», чтобы не нарушить закон о муниципальной службе.

Первым заместителем председателя правительства Самарской области станет Ольга Собещанская, которая занимает пост заместителя председателя правительства — министром финансов региона. Зампредседателя правительства, курирующим социальную сферу, будет Регина Воробьева, занимающая пост министра социально-демографической и семейной политики. Действующего министра спорта Лидию Рогожинскую назначат заместителем председателя правительства, отвечающим за «активное долголетие и развитие человеческого капитала». Пост заместителя председателя правительства — министра строительства Самарской области получит Александр Фомин, действующий глава областного минстроя.

Заместителем председателя правительства — министром градостроительной политики назначит Андрея Грачева, который уже занимает должность министра.

Советник губернатора Владимир Кий, руководивший ГУ МЧС по Ставропольскому краю, будет назначен заместителем председателя правительства по вопросам взаимодействия с органами безопасности. Зампредом по макроэкономике будет назначен Павел Финк. Как обозначил Вячеслав Федорищев, это не все изменения, которые пройдут в правительстве Самарской области.

Департамент информационной политики администрации губернатора возглавит Наталья Родимова, глава подконтрольного правительству региона медиахолдинга «Самара 450».

Действующий первый вице-губернатор — председатель облправительства Михаил Смирнов в новый состав руководства правительства Самарской области не вошел. Первый вице-губернатор Александр Фетисов назначен «заместителем губернатора, который будет курировать представительство Самарской области в Москве». Новые правила начнут действовать почти через год — с 15 сентября 2026 года, что, как отметил губернатор, связано «со сложностью реорганизации и необходимостью согласования с федеральными министерствами».

СМИ, включая официальное — «Самара 450», сообщили, что Вячеслав Федорищев сам возглавит региональное правительство. Так были интерпретированы слова губернатора о том, что теперь правительство Самарской области — самостоятельный орган управления, и возглавляет его губернатор. Позже «Самара 450» удалила с сайта информацию, что губернатор возглавит правительство региона.

Сегодня, 1 октября, глава региона в Max пояснил, что кабмин возглавит один из заместителей губернатора. По словам Вячеслава Федорищева, руководящий состав правительства региона будет сокращен на 20%, а сотрудников в министерствах станет меньше на 10%.

Еженедельные оперативные совещания с Вячеславом Федорищевым возобновились 24 сентября, после трехнедельного отсутствия губернатора. По словам главы региона, он находился в Москве, где встречался с федеральными чиновникам. Позже Вячеслав Федорищев сообщил, что во время командировки заразился коронавирусом и работает удаленно.

Отъезду в Москву предшествовали возросшая активность губернатора в Telegram, сообщения о взломах страницы и неоднозначные высказывания, например, о конфликте певца Егора Крида с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Музыкант назвал общественницу главной городской сумасшедшей, после того как Екатерина Мизулина назвала концерт Егора Крида в Лужниках «голой вечеринкой».

Седьмого сентября Вячеслав Федорищев попросил певца Егора Крида приехать в регион, чтобы поговорить.

После этого в своем ТГ-канале Вячеслав Федорищев намекнул главе ОПГ «Сиротинские» Игорю Сиротенко, что авторитет может оплатить жилье детям-сиротам из Самарской области. В регионе, по словам губернатора, 4,5 тыс. сирот нуждаются в получении жилья, и у властей есть план по ликвидации этой очереди в течение трех лет. На эти цели потребуется 25 млрд руб., при этом, по информации губернатора, суммарный доход от похоронного бизнеса ОПГ «Сиротинские» составил примерно такую же сумму за пять лет. Десятого сентября губернатор Самарской области удалил свой Telegram-канал и перешел в мессенджер Max. Вскоре эксперты компании «Минченко консалтинг» в рейтинге «Госсовет 2.0», оценивающем политическую устойчивость глав субъектов, включили губернатора Самарской области в «красную» зону. В докладе отмечалось, что устойчивость Вячеслава Федорищева снизилась из-за «местных групп влияния, обладающих федеральным патронажем» и «серии странных постов в личном Telegram-канале и его последующего удаления».

По мнению политолога Константина Калачева, главная интрига в анонсированной губернатором реорганизации, которая, очевидно, носит политическую подоплеку — кто займет пост заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области. «Губернатор сам не возглавит правительство региона. И это главное. На фоне слухов, которые ходят о возможности его отставки, оперативное управление отдается заместителю губернатора. Который в дальнейшем и будет за все отвечать. Тут принципиальный вопрос — чей это будет человек», — говорит Константин Калачев. Политолог добавляет, что затевать реформы на фоне слухов об уходе — значит демонстрировать устойчивость позиций и намерение работать дальше: «Острая фаза кризиса миновала. Осень, падают листья, а он не упал. Но долгосрочные перспективы под вопросом. Надо показать серьезность намерений и горизонты планирования. Чтобы снять вопросы и не быть хромой уткой».

Доктор социологических наук Владимир Звоновский также считает, что реформы не имеют ничего общего с оптимизацией штата: «Если ты каждый год разгоняешь правительство, любая цифра сокращений будет верной. Хоть 5%, хоть 95%. А если сокращения планируются через год, то за год можно увеличить штат, кстати, тоже в целях оптимизации, на 50%. А потом и сократить можно».

В правительстве региона отвечать на вопросы «Ъ-Волга» не стали, отметив, что вся доступная информация есть в пресс-релизах.

Сабрина Самедова