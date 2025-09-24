Вячеслав Федорищев попал в «красную» зону рейтинга губернаторов

Эксперты компании «Минченко консалтинг» в свежем выпуске исследования «Госсовет 2.0», оценивающего политическую устойчивость глав субъектов, определили в «красную» зону рейтинга губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и его ульяновского коллегу Алексея Русских.

В докладе отмечается, что главе Самарской области оппонируют «местные группы влияния, обладающие федеральным патронажем». Кроме того, устойчивость господина Федорищева снизилась из-за «серии странных постов в личном Telegram-канале и его последующего удаления».

Самарский губернатор уже две недели находится в Москве. Туда же, по имеющейся информации, вызван первый вице-губернатор Александр Фетисов. Причину этого официально никто не комментирует, однако сам глава региона отмечает, что устраивает встречи с федеральными чиновниками. Заседания регионального правительства сейчас не проводятся. Кабинет министров был отправлен в техническую отставку месяц назад, однако до настоящего момента никаких кадровых решений губернатором по новому составу правительства региона не принято.

Евгений Чернов