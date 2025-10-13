Пассажиропоток аэропорта Сочи с Ближнего Востока вырос в 2,5 раза

С мая по сентябрь 2025 года аэропорт Сочи принял более 20 тыс. туристов с Ближнего Востока, что на 150% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Аэродинамика» Александр Никонов на международном авиационно-туристическом форуме Air Travel Sochi 2025 в Красной Поляне

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидерами по турпотоку из стран Персидского залива стали ОАЭ, Бахрейн и Катар. В пятерку направлений также вошла Саудовская Аравия.

По словам врио замгубернатора Краснодарского края Александра Руппеля, с января по октябрь 2025 года аэропорт Сочи принял более 10 млн пассажиров, около 1,5 млн из которых составили иностранные туристы. Число туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии увеличилось в 7 и 10 раз соответственно.

Анна Гречко