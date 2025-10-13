«Подходить к сделкам здесь необходимо с особой осторожностью»

В туристических зонах стоимость жилья выросла за минувшее десятилетие значительно. У апартаментов и шале в горных курортах есть потенциал для дальнейшего удорожания — зимний спорт в России еще только завоевывает популярность. Сейчас в России строят 52 тыс. сервисных апартаментов. Из них 63% приходится на курортные локации, в том числе горнолыжные зоны, при этом 36% строек приходится на Краснодарский край. Эксперт по недвижимости Юлия Феклистова — о том, почему среди курортных территорий наиболее перспективными считаются горные кластеры и возможных сложностях, с которыми можно столкнуться, инвестируя в недвижимость Красной Поляны.

Юлия Феклистова

«Красная Поляна сегодня превращается в один из самых востребованных регионов для покупки недвижимости в России. Спрос растет как на элитные апартаменты и шале, так и на более доступные варианты жилья. Основная причина — уникальность локации: горнолыжные курорты мирового уровня, развитая инфраструктура, чистая природа и всесезонная привлекательность делают регион интересным для отдыха, постоянного проживания и инвестиций.

Количество доступной земли ограничено, что автоматически повышает ценность каждого нового объекта. Многие покупатели, привыкшие отдыхать за рубежом, теперь с удовольствием выбирают Красную Поляну, что поддерживает устойчивый интерес к рынку. При этом рынок демонстрирует стабильный рост цен: за последние годы наблюдается поступательное удорожание недвижимости, и эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится на многие годы.

Инвестиционная привлекательность региона подкрепляется растущим туристическим потоком. Горнолыжные трассы активно развиваются, летние активности и инфраструктура для семейного отдыха делают Красную Поляну интересной круглый год. Это создает возможности как для личного пользования недвижимостью, так и для сдачи ее в аренду.

Особенность локации, о которой стоит помнить каждому покупателю, заключается в том, что множество земельных участков находятся в аресте или под разными ограничениями (Нацпарк и т.д.), а оформление прав собственности может быть сложным. Поэтому подходить к сделкам здесь необходимо с особой осторожностью и только вместе со специалистом, который сможет тщательно проверить документы и обезопасить покупку.

Однозначно, Красная Поляна — это уникальная локация с устойчивым спросом и перспективой дальнейшего роста цен на недвижимость. Это место для инвестиций и комфортного проживания, но покупки здесь требуют аккуратности, внимательности и профессиональной поддержки».