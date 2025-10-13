Девелопер ТОЧНО запустил комплекс акций «ЯГОДНО ВЫГОДНО»

Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) запустила комплекс акций «ЯГОДНО ВЫГОДНО». Купить квартиры от девелопера №1 в стране по надёжности по выгодным условиям можно сразу в нескольких проектах в Краснодаре и на черноморском побережье.

Так, уникальные условия на покупку квартиры от ТОЧНО действуют до конца октября 2025 года и распространяются на следующие жилые комплексы застройщика:

ЖК «Патрики». Сегодня купить квартиру во флагманском проекте ТОЧНО можно по программе рассрочки без удорожания, а также воспользовавшись комплексом новых акций.

«Патрики» – новый экономический и концептуально-культурный центр Краснодара. Жилой район бизнес-класса площадью 34 га включает пять кварталов переменной этажности на 4,5 тыс. квартир. ТОЧНО предусмотрела во флагманском комплексе три детских сада, две школы, креативный кластер «ЦЕХ» и премиальный фитнес-клуб Balance. В марте этого года «Патрики» вошли в топ-3 лучших жилых комплексов-новостроек в РФ.

Жилой район «Первое место». Студию с ремонтом здесь можно купить от 4,2 млн.руб.

Один из самых масштабных жилых проектов в России ТОЧНО реализует в Новознаменском районе Краснодара. Комплекс комфорт-класса площадью более 71 га состоит 18 кварталов, которые сформируют новый силуэт города. Проект не раз включали в рейтинги с развитой социальной инфраструктурой – в новом жилом районе запланированы 6 детских садов, 2 школы, поликлиники, спортивные площадки, кафе и рестораны, салоны красоты, многоуровневый паркинг и многое другое.

Микрорайон «Родные Просторы» – на покупку квартиры здесь сегодня действует скидка 3,9 млн.руб.

«Родные Просторы» – самодостаточный проект от ТОЧНО в Знаменском районе Краснодара. Всего здесь запланировано 29 разновысотных домов от 9 до 24 этажей, рассчитанных на 28 тысяч человек. Социальная инфраструктура проекта включает в себя школу, три детских сада на 880 мест, парк и храм, а также фитнес-центр с одним из крупнейших в регионе акватермальных комплексов.

ЖК «Цветной бульвар», где прямо сейчас действует скидка 10% на готовые квартиры с ремонтом. Сдача первой очереди проекта запланирована на конец 2025 года.

«Цветной бульвар» ТОЧНО реализует в Северском районе Краснодарского края, откуда открываются панорамные виды на гору Собер-Баш. Здесь на площади в 14 га возводится 20 домов в скандинавском стиле высотностью от 5 до 8 этажей.В проекте предусмотрены двухуровневые квартиры с террасами, детский сад на 350 мест и школа на 1550 мест, магазины и кафе, а также уютный прогулочный бульвар с фонтаном.

ЖК «Хозяин Морей». При покупке квартиры в своем анапском проекте по стандартной ставке и 100%-ной оплате ТОЧНО предлагает «Ремонт в подарок».Действуют также рассрочки с отложенными платежами, траншевая ипотека и ряд уникальных предложений.

Жилой комплекс расположен в уникальной природной зоне Анапы, где начинаются Кавказские горы – в непосредственной близости Черного моря и заповедника «Утриш». Проект включает четыре квартала общей площадью 267 тыс. кв. м и девять домов от 8 до 12 этажей. В комплексе запланированы два детских сада на 500 мест, школа на 1100 учащихся, медицинский центр, спа-комплекс, ресторан, кафе с кинотеатром, бассейн и др.

ЖК «Барса», где сегодня можно приобрести видовую квартиру с ремонтом со скидкой 30% или 2-комнатный лот с выгодой до 6,3 млн.руб.

ТОЧНО возводит «Барсу» в одном из самых живописных и востребованных районов Новороссийска — Южном — всего в 15 минутах ходьбы от пляжа «Алексино». На территории комплекса появится детский сад на 380 мест и школа на 1 750 учеников, прогулочный бульвар и уютные зоны отдыха, современные детские и спортивные площадки.

ЖК «Роялта», где для покупки квартиры можно воспользоваться траншевой ипотекой, рассрочкой со скидкой 5% при наличной оплате и другими уникальным предложениями.

Южная резиденция ТОЧНО в Республике Крым включает пять девятиэтажных домов высотностью от 8 до 9 этажей, расположенных в центральной части Ялты. Девелопер реализует проект в формате закрытого клуба – эксклюзивно для жителей будут представлены премиальные кафе, ресторан и бары, инфинити-бассейн длиной 25 м, спа-комплекс и фитнес-зал.

С подробностями акций можно ознакомиться на сайте. За консультацией можно обратиться в центральный офис ГК ТОЧНО по адресу: г. Краснодар, ул. В.Н. Мачуги, 108 или по номеру телефона: 8 (861) 20 67 203. Сроки акции: 01.10.2025-31.10.2025

