В Ростове количество нераспроданных квартир выросло на 19%

В сентябре 2025 года объем строительства многоквартирных домов в Ростова-на-Доне вырос на 8%, однако количество нераспроданных квартир увеличилось почти на 19% по сравнению с предыдущим годом. Соответствующие данные предоставили аналитики системы «Домострой Профи» на сайте domostroy.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество предложений о продаже квартир в новостройках увеличилось с 60,8 тыс. до 67,6 тыс. единиц, из которых 47,8 тыс. остаются непроданными, что соответствует почти 2,2 млн кв. м. нереализованного жилья. В продаже находится около 71% всего объема строящегося жилья, что на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Общая площадь строящегося жилья в городе составляет 3,1 млн кв. м., что на 9% превышает показатель сентября 2024 года. В настоящее время на рынке представлено 59 жилых комплексов, что соответствует уровню августа текущего года, но на 6% меньше, чем в прошлом году. Количество активных застройщиков за этот период сократилось на 10% — с 39 до 35 компаний.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Ростова-на-Дону выросла на 5% — со 136,7 тыс. руб. до 142,9 тыс. руб. С начала 2025 года, когда цена составляла 140,8 тыс. руб., она увеличилась на 1%. По сравнению с августом текущего года (141 тыс. руб.) прирост также достиг 1%.

Наталья Белоштейн