Стоимость квадратного метра в Ростове-на-Дону увеличилась на 5% в 2025 году

За год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Ростова-на-Дону выросла на 5% — со 136,7 тыс. руб. до 142,9 тыс. руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные «Циан. Аналитики».

По информации экспертов, с начала 2025 года, когда цена составляла 140,8 тыс. руб., она увеличилась на 1%. По сравнению с августом текущего года (141 тыс. руб.) прирост также достиг 1%.

«Ростов-на-Дону относится к тому типу городов юга России, где цены изменяются, а сами процессы идут плюс-минус в русле общих трендов, характерных для рынка недвижимости всей России»,— сообщили в «Циан. Аналитике».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за год норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м в Ростовской области снизился на 6%. Согласно приказу Минстроя «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2025 года», на период с октября по декабрь цена зафиксирована на отметке 102,3 тыс. руб.

Валентина Любашенко