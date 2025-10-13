ФАС и НМТП не договорились о цене

Суд в Москве пересмотрит спор о ценах на перевалку черных металлов в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). В сентябре кассация отменила судебные акты, принятые в пользу компании, и поручила первой инстанции тщательнее изучить дело. НМТП утверждает, что в Азово-Черноморском бассейне существует несколько альтернативных портов, которые могут быть использованы для перевалки грузов. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) настаивает на применении антимонопольного законодательства к деятельности НМТП. Юристы считают аргументы обеих сторон «логичными».

Как стало известно «Ъ-Новороссийск», спор между Федеральной антимонопольной службой и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» направлен на пересмотр в Арбитражный суд Москвы. Дело было инициировано Абинским электрометаллургическим заводом (АЭМЗ). Повторные слушания назначены на 12 ноября.

Как следует из материалов дела, в марте 2024 года ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Новороссийского морского торгового порта по жалобе АЭМЗ. Металлургический завод обратил внимание антимонопольного ведомства на то, что в НМТП с 2023 года были установлены монопольно высокие тарифы на услуги по перевалке черных металлов. Завод сослался на закон о конкуренции, запрещающий хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, устанавливать и поддерживать монопольно высокие цены.

Новороссийский морской торговый порт оспорил приказ ведомства.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону НМТП, посчитав выводы ФАС неправомерными. Они решили, что ФАС ошиблась, рассматривая Новороссийск как отдельный рынок. На самом деле, клиенты выбирают между всеми портами Черного и Азовского морей, поэтому и конкуренцию нужно оценивать в рамках всего этого региона, а не одного порта. Для перевалки черных металлов АЭМЗ может использовать и порты Туапсе, Таганрог, Ростов-на-Дону, Темрюк и Севастополь. Все вышеперечисленные порты, посчитали в суде, обладают схожими характеристиками, исключая, таким образом, уникальность Новороссийского порта.

Также, согласно выводам судов, ФАС приняла во внимание только факт увеличения тарифа в НМТП, не уточнив, увеличили ли цены его конкуренты на сопоставимом товарном рынке. Для выявления признаков монопольно высокой цены ФАС должна была составить хотя бы предварительное мнение о наличии сопоставимых рынков, среднеотраслевой прибыли на них, а также затратах НМТП.

ФАС настаивала на том, что ни один потребитель не заявил о возможности замены услуг по перевалке черных металлов в порту Новороссийск на такую же услугу в других портах, НМТП же, говоря о расширении границ рынка, не представило доказательств замены его услуг в порту Новороссийск на услуги стивидорных компаний в других портах. В антимонопольном ведомстве отметили, что потребители этих услуг так и не смогли осуществить их замену и, несмотря на существенное повышение тарифов, продолжили пользоваться услугами НМТП.

«Поскольку судами первой и апелляционной инстанций вопреки требованиям процессуального законодательства не установлены все фактические обстоятельства дела и не дана надлежащая правовая оценка представленным доказательствам и всем доводам сторон, следует признать, что выводы судов сделаны при неполном выяснении обстоятельств, имеющих существенное значение для дела»,— указал Арбитражный суд Московского округа, возвращая дело в Арбитражный суд Москвы на пересмотр.

В ФАС «Ъ-Новороссийск» оперативно не предоставили комментарий по делу.

В 2018 году НМТП выиграл аналогичный спор с ФАС в Президиуме Верховного суда РФ. Третьими лицами в споре тогда выступали РЖД и «Роснефть». НМТП грозил штраф в размере 9,7 млрд руб. Порт выигрывал дело во всех инстанциях, добившись признания недействительным предписания, но экономколлегия ВС решила вернуть спор на пересмотр. Однако НМТП удалось защитить принятые в свою пользу судебные акты.

Транспортный юрист Екатерина Бурнос отмечает, что по данной категории дел бремя доказывания лежит на государственном органе. «При этом интересно то, что обычно решение вопроса о наличии нарушений антимонопольного законодательства принимается уже в рамках рассмотрения дела, и участник рынка, если нарушение будет установлено, только тогда оспаривает и решение, и предписание. В данном случае НМТП оспорил сам приказ о возбуждении дела, включив защиту как бы на дальних подступах»,— говорит эксперт.

По словам госпожи Бурнос, в данном споре логичными выглядят и доводы порта о том, что его доминирующее положение неправильно оценивать исключительно в границах Новороссийска. Но есть и рекомендации, согласно которым, если экономическая, логистическая целесообразность делает перемещение товаров экономически нецелесообразным, то такие территории можно признавать в качестве обособленных товарных границ товарного рынка.

Такой подход тоже имеет свою логику, потому, что возить металл из Абинска в Таганрог или Севастополь при том, что рядом у тебя есть Новороссийский порт, — это довольно странное логистическое решение. «Если исходить из материалов дела, опрос пользователей услуги показал, что никто не ушел из Новороссийска. Конечно, всем интересно, какую позицию сейчас займут суды по этому вопросу»,— резюмирует Екатерина Бурнос.

