На Кубани могут ввести «тихие часы» в обед и повысить штрафы за шум
Как стало известно «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае планируют официально закрепить запрет на шум в обеденное время: с 13:00 до 15:00 ежедневно. Сейчас региональные нормы ограничивают шум лишь с 23:00 до 07:00, но законопроект уже прошел первое чтение в Заксобрании края.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
По документу, в выходные и праздники ремонтные работы и громкая музыка будут запрещены с 08:00 до 10:00. Размер штрафа также увеличат: за первое нарушение — от 1000 до 3000 руб., за повторное — от 3000 до 5000 руб.
Очередное заседание Заксобрания, на котором рассмотрят законопроект во втором чтении, пройдет 23 октября.