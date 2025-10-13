ГК «Эфко» сменила руководителя воронежского производителя масла «Олейна»

Генеральным директором воронежского производителя растительного масла «Олейна» — ООО «Масленица» — с 10 октября является Александр Родченко. Он сменил на этом посту Анну Ивановскую, занимавшую его с апреля 2025 года. Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Смена руководства «Масленицы» (бывший актив американской Bunge в России) произошла на фоне перехода предприятия под полный контроль группы компаний «Эфко» (основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев) в конце августа. Тогда одно из основных юрлиц ГК — АО «Эфко продукты питания» — стало мажоритарным владельцем ООО «Агроинвест», которое контролирует «Масленицу».

С апреля 2025 года «Эфко» было собственником 31,4% «Агроинвеста», однако в июле группа получила у ФАС разрешение на покупку «Масленицы» у Exoil Group Карена Ванецяна. Эксперты оценивали сумму сделки в 16–20 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова