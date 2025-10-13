Суд раскрыл детали уголовного дела в отношении экс-спикера думы Дмитрия Барыкина

Уголовное дело в отношении объявленного в розыск бывшего гендиректора завода «Красный Якорь» (в 2002-2025 годах), экс-председателя гордумы Нижнего Новгорода (в 2018-2020 годах) Дмитрия Барыкина связано с имущественным ущербом ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие». Согласно информации из постановления Мосгорсуда, дело было возбуждено еще в 2021 году, с ним в одном производстве соединено пять дел.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обвинение Дмитрию Барыкину было предъявлено 28 мая 2025 года: в совершении четырех преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и одного — по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (отмывание денег или имущества, приобретенных в результате преступления).

В апелляции на решение суда о заочном аресте фигуранта адвокат указала, что следствию известно его фактическое местонахождение, с ним имеется постоянная телефонная связь, ведется переписка. Дмитрий Барыкин являлся по вызову следователя и участвовал в следственных действиях на протяжении трех с половиной лет. Со слов защиты, за границу Дмитрий Барыкин уехал в связи с командировкой, и это произошло до предъявления обвинения. По возращении из командировки он готов сдать следователю загранпаспорт.

Также в материалах указано, что обвиняемый готов полностью загладить ущерб потерпевшей стороне при наличии согласия ПАО «ДНПП» на принятие денег.

Однако суд не поддержал доводы защиты о замене меры пресечения на более мягкую и оставил решение о заочном аресте в силе.

Как писал «Ъ-Приволжье», вскоре после заочного ареста Дмитрий Барыкин покинул должность гендиректора завода «Красный Якорь».

Галина Шамберина