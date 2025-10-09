Уехавший из России экс-директор завода «Красный якорь» не смог обжаловать арест

Городской суд Москвы оставил в силе решение о заочном аресте бывшего гендиректора завода «Красный Якорь» Дмитрия Барыкина, его защите было отказано в апелляционной жалобе.

Напомним, руководитель нижегородского производителя цепей попал под следствие, весной его обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном в Московской области. Дмитрий Барыкин не стал дожидаться следователя и уехал за рубеж. В результате управленца объявили в международный розыск и Тверской райсуд столицы заочно его арестовал.

На «Красном якоре» ранее заявили, что уголовное преследование Дмитрия Барыкина никак не связано с деятельностью предприятия, затем акционеры назначили нового директора. В главном следственном управлении СК России по Московской области не ответили на запрос «Ъ-Приволжье» о том, в чем именно обвиняется Дмитрий Барыкин.

Иван Сергеев