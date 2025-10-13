Армия РФ взяла Боровскую Андреевку в Харьковской области и Московское в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Московское в Донецкой народной республике (ДНР).

В предыдущий раз Минобороны РФ отчитывалось о продвижении в Харьковской области 6 октября — тогда под контроль российской армии перешло Отрадное. 7 октября российские военнослужащие заняли Федоровку в ДНР. По данным министерства на конец сентября, с начала года ВС России заняли более 200 населенных пунктов.