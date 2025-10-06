Минобороны России сообщило о взятии Отрадного в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск «Север» заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В начале сентября Минобороны РФ заявило об установлении контроля над половиной Купянска в Харьковской области. До этого российское ведомство отчитывалось о взятии населенного пункта в этом регионе в июле: тогда под контроль РФ перешло Дегтярное. По данным министерства, с начала года ВС России заняли более 200 населенных пунктов.